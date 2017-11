Der 13-jährige Micki Weigand bittet im PK 21 um Schutz und möchte in ein Kinderheim. Schnell kommt der Verdacht auf, dass häusliche Gewalt im Spiel ist. Tarik erkennt den Jungen wieder. Es ist der Sohn des Ladenbesitzers, bei dem am Morgen ein Diebstahl vereitelt werden konnte. Schon am Tatort beschlich Tarik das Gefühl, dass Micki und der jugendliche Täter Jan Wörner sich kennen.