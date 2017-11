Tobias Blum, der Disponent einer Spedition, wird während der Arbeit in einem Kühlcontainer eingeschlossen und erst am nächsten Tag mit schwerer Unterkühlung aufgefunden. Melanie und Mattes werden sich schnell einig: Das war kein Unfall. Die erste Spur führt zu den beiden Geschäftsführern der Spedition, Kramm und Politz, ehemals beste Freunde, die sich inzwischen gegenseitig bekämpfen. Doch welche Rolle spielt dabei Tobias Blum? Während Melanie und Mattes herausfinden, dass für einen der beiden Partner ein Betrag in Millionenhöhe auf dem Spiel steht, verfolgen Hans und Franzi eine andere Spur, der ein trauriges Schicksal zugrunde liegt. Die Ermittlungen führen die Polizisten zwar nach und nach zum Täter, doch der Fall eskaliert schneller als die Beamten ahnen können.