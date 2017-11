Lou (Patrick Wilson) und Hank (Ted Danson) ermitteln nun in Fargo, während Lous Frau Betsy (Cristin Milioti) und Molly (Raven Stewart) Besuch vom "King of Breakfast" bekommen. Der Befragung auf der Polizei in Fargo hält Floyd Gerhardt (Jean Smart) vorerst stand. Auf dem Hof der Gerhardts schnappt sich Bear (Angus Sampson) derweil die Tochter seines Bruders und stellt ihre Familienloyalität infrage: Er findet heraus, dass Simone (Rachel Keller) die Einflüstererin von Mike Milligan (Bokeem Woodbine) ist. Dieser bekommt wiederum aufgrund des ausbleibender Erfolgsmeldungen Probleme mit seinen Oberen in Kansas City. Man lässt ihn wissen, dass, sollte er nicht bald reüssieren, der "Undertaker" die Geschäfte übernehmen werde.