Nils hat große Mühe, Tina davon abzuhalten, die Polizei zu alarmieren. Natascha will Fabien unterdessen auf eigene Faust suchen. Gemeinsam mit André bricht sie auf, um die in Frage kommenden Hütten abzusuchen. Währenddessen entdecken William und Rebecca zufällig Fabiens Fahrrad in einem Gebüsch, woraufhin sie ebenfalls nach ihm suchen. Michael und Nils bereiten derweil die Übergabe des Babys und des Fluchtgeldes vor. Tina ist durch Nils' Verhalten alarmiert. Boris hilft ihr nach einer merkwürdigen Begegnung mit Michael dabei, ihrem Verdacht nachzugehen. Tina platzt gerade noch rechtzeitig in die Übergabe, doch Beatrice will Tom nicht hergeben. Nachdem William telefonisch mitteilt, dass sie Fabien gefunden haben, setzt Beatrice alles auf eine Karte. Alfons hofft, dass sich seine Vergesslichkeit bald bessert, doch dann nennt er Hildegard aus Versehen "Melli". Hildegard ist besorgt, doch Alfons spielt die Sache herunter. Für seine Bemühungen um Alfons belohnt Melli André mit einer Schachpartie, wodurch es zu einem nahen Moment zwischen ihnen kommt. Unterdessen unterläuft Alfons im Dienst ein schwerer Fehler, als er vergisst, den Salat für Frau Westkamp ohne Nüsse zu bestellen. Nur durch das Eingreifen von Christoph und Alicia kann Astrid vor einem schweren allergischen Schock bewahrt werden.