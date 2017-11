9. November 1989: Nachdem Günther Schabowski verkündet, dass alle DDR-Bürger ab sofort die Reisefreiheit erhalten, sammeln sich immer mehr Ausreisewillige vor dem Grenzübergang in der Bornholmer Straße. Als die Stimmung am Schlagbaum in einen Gewaltausbruch zu eskalieren droht, fällt der diensthabende DDR-Grenzer Harald Schäfer die mutige Entscheidung, den Grenzübergang auf eigene Faust zu öffnen.