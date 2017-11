Mehr als 60 Jahre lang bis zu seinem Tod 2014 war Benno Pludra eine unverwechselbare Stimme in der deutschen und in der internationalen Kinder- und Jugendliteratur. Mit seinem Roman "Tambari" schrieb er sich 1969 in den Rang eines Klassikers. Wie kein anderer repräsentiert er durch sein Schaffen die Kinder- und Jugendliteratur der DDR von ihren Anfängen an. 1951 erscheint sein erstes Jugendbuch.