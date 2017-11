Patrick hat das Ultraschallbild seines Nachwuchses gesehen und ist jetzt begeisterter zukünftiger Vater. Doch er braucht dringend Geld für die letzte Rate für das "Drei Könige". Er lügt, im Casino genug gewonnen zu haben. In seiner Not fälscht er Unterlagen für die Bank. Als Jacqueline dies entdeckt, droht sie mit Trennung. Britta ist immer überzeugter, dass Hannelore nicht ihre Mutter ist. Als ihre vertraute Kollegin und Freundin Regina rät, einen Gentest zu fordern, gesteht Hannelore Britta - sie ist nicht ihre Mutter - Gunter ist nach dem Sex mit Merle unsicher, wie es weitergehen soll. Aber die Situation klärt sich schnell: Merle will wieder mit Gunter zusammen sein! Sigrid erwartet Peers Rückkehr nach Lüneburg mit Hoffen und Bangen. Während Swantje und Mika sich vor Wiedersehensfreude kaum halten können, fällt die Begegnung von Sigrid und Peer etwas weniger überschwänglich aus. Zufällig entdecken Eliane und Theo einen Kleinbus für Heide-Ausflüge, der zum Verkauf steht. Theo kauft ihn und entwickelt eifrig Ideen für sein "HeideMobil".