Detective Jim Longworth aus Chicago wird in die Everglades strafversetzt. In dem Städtchen Palm Glades, dass am Rand der Sumpfgebiete Floridas liegt, geschehen erstaunlich viele Morde: Jim lässt eine Fahndung ausrufen, als sein bevorzugter Imbisswagen nicht auf dem Platz steht. Tatsächlich stellt sich heraus, dass Koch und Besitzer Tony Acosta erschossen wurde. Verdächtig ist der Abgeordnete Doucet. Er will Imbisswagen an der Strandpromenade verbieten.