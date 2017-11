Als Semir und Paul einen flüchtigen Einbrecher verhaften und ihm die Maske vom Gesicht ziehen, staunen sie nicht schlecht: Es ist ihr Freund und Kollege Hartmut. Was ist passiert? Hartmut ist doch kein Verbrecher. Oder doch? Hat es etwas mit Hartmuts neuer Liebe Tabea zu tun? Weil Hartmut in Haft eisern schweigt, müssen Semir und Paul selbst herausfinden, was hinter seinem Einbruch steckt. Und sehen sich plötzlich mit toten Wissenschaftlern, afrikanischen Killern und einem tödlichen Virus konfrontiert, der schon bald eine Katastrophe einleiten könnte.