Hotte und Bine wollen die deutsche Grill- und BBQ-Meisterschaft gewinnen. Doch das filigrane Anrichten scheitert regelmäßig. Für Hotte ein Albtraum, gerade darauf kommt es neben der Geschmacksnote an. Die Kochprofis unterstützen ihr Vorhaben und haben mit dem Gast Alex Kunert einen erfahrenen Berater. Kunert holte 2005 den Weltmeistertitel des Jack Daniel's World Championship of BBQ in den USA.