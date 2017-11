Romeo Is Bleeding Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:10 Uhr | Thriller HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Cop Grimaldi führt ein Doppelleben: Für Tipps an die Mafia kassiert er haufenweise Geld, seine Sex- und Machtfantasien lebt er bei einer Prostituierten aus. Zuhause gibt er den braven Ehemann. Als er für die Mafia die Killerin Mona töten soll, gerät sein Betrugsspiel aus den Fugen. Denn Mona dreht den Spieß um und benutzt ihn für ihre Rache. Hervorragender Mafia-Thriller in Film-noir-Manier. Original-Titel: Romeo is Bleeding Laufzeit: 115 Minuten Genre: Thriller, GB, USA 1993 FSK: 18 Schauspieler: Jack Grimaldi Gary Oldman Mona DeMarkov Lena Olin Natalie Grimaldi Annabella Sciorra Sheri Juliette Lewis Don Falcone Roy Scheider Scully David Proval Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets