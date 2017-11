Der verwitwete Shaolin-Priester Caine nahm vor 15 Jahren seinen Sohn Peter mit in einen kleinen Tempel in Nordkalifornien, um ihn dort großzuziehen. Doch einer der dort lebenden Mönche, der ein großer Feind Caines ist, legte ein Feuer und zerstörte somit den gesamten Tempel. Caine war davon überzeugt, dass sein Sohn bei dem Brand ums Leben kam und auch Peter dachte dasselbe von seinem Vater, so verloren sich beide aus den Augen. Inzwischen ist Peter erwachsen und arbeitet als Polizist. Caine kommt zufällig während einer Wanderschaft in die Stadt, in der Peter arbeitet, doch noch immer wissen die beiden nichts voneinander. Da in der Stadt ein unbekannter Verbrecher sein Unwesen treibt, kämpfen Caine und Peter, ohne es zu ahnen, auf der gleichen Seite...