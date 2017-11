Drag-Racing ist extremer Motorsport mit Suchtpotential. In den Top-Fuel Methanol Dragstern arbeiten V8-Motoren mit über 5.000 PS. Höchste Spannung ist garantiert, wenn die Piloten ihre Boliden in weniger als fünf Sekunden auf 500 km/h beschleunigen. Nicht ganz so brachial, aber mindestens genauso faszinierend: V8-Sportwagen. Im Aston Martin DB11 kommt erstmals ein V8 zum Einsatz.