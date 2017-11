Chrom in Zähnen: Ein Jahr lang war eine Zuseherin schwerkrank, hatte Hautausschläge und Gliederschmerzen, weder Krankenhaus noch Kuraufenthalt konnten ihr Linderung verschaffen. Erst ein Zahnarzt hätte das Problem gelöst, schreibt sie an "konkret": Er stellte fest, dass sie zwei Kronen im Mund hatte, die Chrom enthielten. Für die Chromallergikerin hätte das eben diese schlimmen Folgen gehabt. Ist es überhaupt möglich, dass sich Chrom aus der Legierung des Zahnersatzes löst. und steht der Patientin jetzt Schadenersatz zu? - Chrom in Zähnen