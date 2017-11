Unglaublich, aber wahr: Kommissariatssekretärin Miriam Stockl ist beim bayerischen Sekretärinnen-Wettbewerb schon in der Vorrunde ausgeschieden. Schuld an allem ist laut Stockl die Jurorin namens Antonia Bichler, die Stockl angeblich auf dem Kieker hatte. Am nächsten Morgen wird ausgerechnet Frau Bichler ermordet auf dem Gelände ihres Arbeitgebers, einem Vertrieb für Landwirtschaftsmaschinen, aufgefunden. Zunächst konzentrieren sich die Ermittlungen von Sven Hansen und Tobias Hartl auf das berufliche Umfeld des Opfers. Unter Verdacht gerät Tatjana Hauff, eine Kollegin, der die Tote den attraktiven Juniorchef Alexander Reubens streitig machen wollte. Ist Hauff aus Eifersucht zur Mörderin geworden? Eine andere Spur führt zu Dorothea Lange, der ehemaligen Chefsekretärin, die einen Streit mit dem Opfer gehabt haben soll. Darauf angesprochen spielt Lange die Auseinandersetzung zunächst herunter. Unterstützung erhält sie dabei auch von Lars Wintrich, ihrem Geliebten. Als überraschend herauskommt, dass Lange zur Tatzeit in der Firma war, gerät die Chefsekretärin im Vorruhestand zusehends unter Druck. Während die Kommissare dem Mörder erfolgreich auf die Schliche kommen, muss sich Hartl eingestehen, dass er sich bei der Planung seiner neuen Küche um einen entscheidenden Zentimeter verhauen hat. Wie er das seiner Marion beibringen soll, weiß er allerdings noch nicht.