Thor - The Dark Kingdom Heute | ORF 1 | 20:15 - 21:55 Uhr | Fantasyaction HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Astrophysikerin Jane Foster (Natalie Portman) entdeckt eine gefährliche, mysteriöse Substanz. Als diese von ihr Besitz ergreift, bietet ihr Götter-Freund Thor (Chris Hemsworth) Schutz. Aber auch der diabolische Malekith (Christopher Eccleston) ist hinter der Substanz her, um mit ihren Kräften das Universum zu unterwerfen. Thor muss sich mit seinem sinistren Adoptivbruder Loki (Tom Hiddleston) verbünden, um den Bösewichtern zu zeigen, wo der Hammer hängt. Zweiter Teil der spektakulären Marvel-Comic-Verfilmung mit Witz und Wumms. (SV1) Original-Titel: Thor: The Dark World Laufzeit: 100 Minuten Genre: Fantasyaction, USA 2013 FSK: 12 Schauspieler: Thor Chris Hemsworth Jane Foster Natalie Portman Loki Tom Hiddleston Odin Anthony Hopkins Erik Selvig Stellan Skarsgård Heimdall Idris Elba Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets