Hochkarätig besetzte, knallbunte Action-Komödie von Chris Columbus ('Percy Jackson'). Die Star-Comedians Adam Sandler ('Kindsköpfe') und James Kevin ('Der Kaufhaus-Cop') sind als Computerspiel-Profis der 80er Jahre die letzte Hoffnung der Welt. Aliens greifen in der Gestalt übermächtiger 'Donkey Kong', "Pac-Man" und "Invaders" an, um die Erde endgültig zu 'verpixeln'. Turbulenter CGI-Spaß der Extra-Klasse!Der US-Präsident Will Cooper wendet sich an seinen alten Freund Sam Brenner. 1982 haben die beiden beinahe die Computerspiel-Weltmeisterschaft gewonnen. Im selben Jahr hat die NASA eine Zeitkapsel mit Informationen über das irdische Leben ins All geschickt. Die Beiträge von "Donkey Kong" und "Pac Man" wurden offensichtlich als Kriegserklärung verstanden. Jetzt greifen die Aliens in der Form altbekannter Computerspiel-Helden an, um die Erde auszulöschen. Will und Sam starten mit Waffenspezialistin Violet den letzten Rettungsversuch.