Mascha und der Bär Heute | KiKa | 06:15 - 06:30 Uhr | Animationsserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Fröhliche Weihnachten: Mascha besucht den Bären und hat viel Spaß mit dem Weihnachtsbaumschmuck. Dabei setzt sie fast die Hütte des Bären in Brand. Zum Glück verbrennt nur der Weihnachtsbaum. Auf der Suche nach einem neuen Bäumchen beobachten die beiden, wie der Weihnachtsmann verunglückt. "Doktor" Mascha verordnet Bettruhe. Im Auftrag des Weihnachtsmannes verteilen sie die Geschenke an die Tiere. Ob es für Mascha und den Bären auch noch ein schönes Weihnachtsfest gibt? Spuren im Schnee: Mascha und der Bär wandern durch den Winterwald. Sie entdecken die verschiedensten Spuren im Schnee. Mascha rät, welche Spur zu welchem Tier gehört. Immer wieder ordnet sie die Spuren falsch zu. Der Bär ist verzweifelt. Ein verkleideter Hase gibt am Ende Mascha recht. Original-Titel: Masha and the Bear Untertitel: Fröhliche Weihnachten / Spuren im Schnee Laufzeit: 15 Minuten Genre: Animationsserie, RUS 2009 Regie: Denis Cherviatsov Folge: 4 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets