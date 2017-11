Felix ist besonders. Aber nicht verrückt. Dennoch landet der Starkstrom-Elektriker mit Bio-Spleen nach einer Reihe von Schicksalsschlägen in der Psychiatrie. Zu Unrecht, findet Felix. Ein miserabler Tag für Felix: Von Bürgermeister Torsten Klemer kassiert er zum wiederholten Mal eine Absage für sein revolutionäres Konzept zur Weihnachtsbeleuchtung, seine Freundin Melanie gibt ihm den Laufpass, und schließlich stirbt auch noch seine Mutter. Als zwei Inkasso-Männer Geld für einen falsch gelieferten Toaster eintreiben wollen, endet ein kurzer Wutausbruch des sonst so besonnenen Felix in einer Strafanzeige wegen Körperverletzung. Eine dankbare Fügung für Felix' Schwägerin Karin, die das Geschehen zufällig filmt und für eine Intrige nutzt, um an das Erbe von Felix' Mutter zu gelangen. Mit Hilfe ihrer Golfkumpanen - der Richterin Ursula Bozener und des psychiatrischen Gutachters Paul Bernhardt, deren leistungsschwache Kinder kurz vor der Abiprüfung bei Gymnasiallehrerin Karin stehen - werden Zeugenaussagen vor Gericht gegen Felix gedreht. Aufgrund von Schuldunfähigkeit wegen einer krankhaften seelischen Störung wird Felix in die Psychiatrie eingeliefert, wo er sich allen Maßnahmen zunächst verweigert. Erst als er durch einen Besuch wieder neue Hoffnung schöpft, seinen großen Traum doch noch verwirklichen zu können, beginnt er, sich gegenüber den Mitpatienten zu öffnen und sich schließlich auch seinem eigenen Trauma zu stellen.