Ausgerechnet auf der Geburtstagsfeier seines Freundes Hannes Warneke bricht Frank Hilpert tot zusammen. Gerichtsmedizinerin Helene Sturbeck findet heraus, dass der herzkranke Mann seine Medikamente nicht genommen hat und deshalb starb. Die SOKO nimmt die Ermittlung auf. Schnell rückt Mike Stüwe in den Kreis der Verdächtigen. Er ist Pfleger in der Seniorenresidenz, in der Frank Hilpert wohnte.