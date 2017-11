"Ich hab' jeden Tag Termine für den Verein, muss Texte schreiben, Veranstaltungen organisieren. Das ist purer Stress!" Wie Spaß hört sich das nicht an, soll es aber sein. Achim Kaschny ist der Präsident des Karnevalsvereins Schnüsse Tring in Köln. Sein Job ist es vor allem, dass die Session für seinen Verein reibungslos läuft. Sieben Tage sind die NDR Autorinnen Johanna Leuschen und Stefanie Gromes Mitglied im Karnevalsverein Schnüsse Tring, assistieren Achim Kaschny bei seinen Aufgaben und Pflichten. Sie wollen wissen, wie der organisierte Spaß funktioniert, wie viel Sinn der geregelte Unsinn macht und was er dem Verein bringt. Eigentlich gilt der Karneval als zügellos, als Fest des Regelbruchs. Aber Karneval im Verein ist anders, dort gibt es Regeln, klare Strukturen und einen genauen Zeitplan. Passt das zusammen? Der Film "7 Tage... unter Narren" zeigt eine Seite des Kölner Karnevals, die selten zu sehen ist: den organsierten Spaß. - unter Narren