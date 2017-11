Geschäftsmann Arno Berger wurde ermordet. Am Tatort wurden die Fingerabdrücke des Spitzenpolitikers Rüdiger Klarbach sichergestellt, obwohl dieser eigentlich vor einem Jahr bei einem Hausbrand ums Leben gekommen war. Kommissar Thiel und Rechtsmediziner Boerne sind dem Rätsel auf der Spur. Der Mord an dem Geschäftsmann Arno Berger gibt Kommissar Thiel Rätsel auf. Denn die am Tatort sichergestellten Fingerabdrücke stammen von dem Spitzenpolitiker Rüdiger Klarbach, obwohl das eigentlich gar nicht sein kann: Der ehemalige Staatssekretär im Wirtschaftsministerium war vor eineinhalb Jahren bei einem Hausbrand in Südafrika ums Leben gekommen. Prof. Boerne persönlich hatte damals den Totenschein ausgestellt. Ist ihm etwa ein kapitaler Kunstfehler unterlaufen? Und als wäre das nicht schon Stress genug, muss der Rechtsmediziner nun auch noch der Steuerprüferin Leonie Krassnik Rede und Antwort stehen. Thiel ermittelt derweil im direkten Umfeld des Mordopfers. Zuletzt gesehen wurde Berger bei der Feier seines überaus umtriebigen Geschäftsfreundes Hans Lüdinghaus. Auch die Familie des verstorbenen Staatssekretärs wird observiert. Insbesondere Klarbachs Tochter Nele reagiert auf den Besuch der Polizei äußerst ungehalten. Hauptkommissar Frank Thiel: Axel Prahl Prof. Karl-Friedrich Boerne: Jan Josef Liefers Nadeshda Krusenstein: Friederike Kempter Silke Haller: ChrisTine Urspurch Wilhelmine Klemm: Mechthild Großmann Herbert Thiel: Claus D. Clausnitzer