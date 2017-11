Superintendent Larosière (Antoine Duléry) ermittelt gemeinsam mit dem jungen Inspektor Lampion (Marius Colucci). Die Handlung ist in den 1930er Jahren in Frankreich angesiedelt. Ein Serienkiller geht um. Zuerst wird die Bedienung Aline Bellec ermordet, dann der Obdachlose Baptiste. Schließlich dann auch noch der Professor Calvez. Zwischen diesen Morden scheint kein Zusammenhang zu bestehen, außer, dass bei jeder Leiche ein Busfahrplan der Linie ABC gefunden wird und der Mörder seine Taten in Briefen an Larosière ankündigt, unterzeichnet mit ABC. Da Kommissar Larosière in den Augen des Polizeipräfekten diesmal zu versagen scheint, schickt er Inspektor Duval zur Hilfe. Dieser nimmt schnell das Heft in die Hand und botet Larosière aus, indem er die Schwester der ermordeten Aline festnimmt. Doch als die weiteren Morde passieren, gerät Duval in Erklärungsnot.