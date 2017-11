In den 60er Jahren passierte in der Musikszene etwas Ungeheuerliches: Es tauchten Bands auf, in denen nur Frauen sangen. Die Ronettes und die Supremes eroberten die Bühnen. Die von Männern dominierte Musiklandschaft öffnete sich für Musikerinnen und stellte damit alle Vorurteile und Traditionen auf den Kopf. Die Dokumentation schlägt einen Bogen von den 60ern bis heute: Wie haben sich die internationalen Frauenbands, ihr Antrieb, ihre Motivation verändert?