Two and a Half Men Heute | Pro7 MAXX | 20:15 - 20:40 Uhr | Sitcom Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Charlie Harper fühlt sich schuldig, als er bei einem überraschenden Wiedersehen mit seiner Ex Chrissy auch deren Sohn Chuck kennen lernt. Unser Frauenheld hält sich nämlich für den Vater des Jungen und will jetzt für seinen schon Jahre zurückliegenden "Fehler" endlich gerade stehen. Doch gibt es tatsächlich einen handfesten Grund für den Unterhaltsscheck, den er der jungen Mutter ab sofort regelmäßig zukommen lassen möchte? Untertitel: Das Wunschkind Laufzeit: 25 Minuten Genre: Sitcom, USA 2008 Folge: 1 Schauspieler: Alan Harper Jon Cryer Charlie Harper Charlie Sheen Jake Harper Angus T. Jones Judith Melnick Marin Hinkle Evelyn Harper Holland Taylor Chrissy Rena Sofer Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets