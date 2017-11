Stargate: Continuum Heute | NITRO | 20:15 - 22:05 Uhr | HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Inhalt Der einzige verbliebene Systemlord Ba'al (Cliff Simon) reist zurück in der Zeit. So kann der Fiesling verhindern, dass das Stargate-Programm überhaupt gestartet wird. Und das ausgerechnet kurz vor einer Attacke der Goa'uld. Laufzeit: 110 Minuten Genre: , USA, CDN 2008 Regie: Robert C. Cooper FSK: 12 Schauspieler: Lt. Colonel Cameron Mitchell Ben Browder Lt. Colonel Samantha Carter Amanda Tapping Teal'C Christopher Judge Dr. Daniel Jackson Michael Shanks Major General Hank Landry Beau Bridges Vala Mal Doran / Quetesh Claudia Black