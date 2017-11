Soko Donau Heute | ORF 1 | 10:00 - 10:45 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Die 14-jährige Sandra Pahl ist vor fünf Jahren verschwunden. Ihre Mutter Agnes kann sich nicht damit abfinden und vertraut einer Wahrsagerin. Mit deren Informationen, dass sie Sandras Spuren am Dötzbach gesehen haben will, bittet Agnes Carl erneut um Hilfe. Carl und Helmuth finden dort einen Anhänger, der dem Mädchen gehört hat. Auch die DNA von Sandras Stiefvater wird dort sichergestellt. Untertitel: Ich sehe was, was du nicht siehst Laufzeit: 45 Minuten Genre: Krimiserie, D, A 2017 Regie: Holger Barthel Folge: 1 Schauspieler: Carl Ribarski Stefan Jürgens Helmuth Nowak Gregor Seberg Oberst Dirnberger Dietrich Siegl Dr. Franziska Beck Maria Happel Franz Wohlfahrt Helmut Bohatsch Agnes Pahl Karola Niederhuber