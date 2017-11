Der Dieb von Bagdad Heute | ARTE | 14:10 - 15:50 Uhr | Märchenfilm Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der junge König Ahmad besitzt 365 Frauen, 50 Paläste und unbegrenzte Macht trotzdem sieht er in seinem Leben keinen Sinn. Als er es sich zur Aufgabe macht, sein Volk zufriedenzustellen, schaltet sich der heimtückische Großwesir Jaffar ein. Mit einer List sorgt er dafür, dass der König ins Gefängnis kommt. Unterstützt von dem Dieb Abu gelingt Ahmad die Flucht nach Basra, wo er sich in die Tochter des Sultans verliebt. Doch auch Jaffar begehrt die Prinzessin. Des Zauberns fähig, verwandelt er Abu in einen Hund und nimmt Ahmad das Augenlicht. Für die beiden beginnt eine wilde Abenteuerreise ... Original-Titel: The Thief of Bagdad Laufzeit: 100 Minuten Genre: Märchenfilm, USA, GB 1940 FSK: 6 Schauspieler: Großwesir Jaffar Conrad Veidt Abu Sabu Prinzessin June Duprez König Ahmad von Bagdad John Justin Dschinn Rex Ingram Sultan aus Basra Miles Malleson Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets