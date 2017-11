Vor 15 Jahren ist Rosa vor ihrer Familie in die USA geflüchtet. Zum 70. Geburtstag ihres Vaters kommt sie zurück. Sie möchte eine Aussprache mit dem Patriarchen. Doch er ist tot. Rosa findet ihn erschossen in einem Strandkorb. Die Trauer scheint sich in der Familie allerdings in Grenzen zu halten. Geht es tatsächlich um die Erbschaft? Oder um Rache? - Der Thriller basiert auf dem Roman "Rosas Rückkehr" von Barbara Krohn. In seinen letzten Geschäftsjahren hatte Friedrich Liebmann viele Feinde angesammelt. Mutter und Geschwister verübeln der Heimkehrerin ihre Fragen und verdächtigen sie im Gegenzug selbst: Zu unzweifelhaft scheint ihnen Rosas Auftauchen mit dem Mord am Vater in Verbindung zu stehen. Als Rosa dann entdeckt, dass ihre Mutter eine Affäre hat, befürchtet sie das Schlimmste. Zudem taucht immer wieder eine unbekannte, mysteriöse Frau auf. Doch nicht genug der Verwicklungen: Finn, der ermittelnde Kommissar, ist Rosas Jugendliebe. Auch er trägt einiges dazu bei, sie in tiefe Verwirrung zu stürzen. Rosa beschließt, auf eigene Faust die Wahrheit über den Mord an ihrem Vater herauszufinden - und stößt dabei auf ein dunkles Familiengeheimnis.