Helga wird durch einen "Arbeitsunfall" für drei Monate als Bertrams Haushälterin außer Gefecht gesetzt. Sabine springt rettend ein. Doch hat sie vielleicht mehr als nur ein Arbeitsverhältnis im Sinn? Francesco legt seine Karten bezüglich der illegalen Warenlieferung für Nicolettas Boutique offen. Seine Hilfeleistung war nicht ganz uneigennützig. Maria greift auf Anraten ihres Callboys zu sehr drastischen Mitteln, um ihre Ehe zu retten. Und das Autobahnprojekt soll vorzeitig in den Ministerrat, was die Herren rund um den illegalen Immobiliendeal in Aufruhr geraten lässt