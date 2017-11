Georg lässt seine Mutter Anna als Strohfrau einen Immobilienvertrag unterschreiben. Dabei stellt er durch eine unbedachte Bemerkung ihrerseits fest, dass sie eine Kamera in seinem und Marias Schlafzimmer installiert hat. Kurzerhand wirft er Anna aus dem Haus. Waltraud stellt fest, dass sie guter Hoffnung ist, und ist alles andere als erfreut darüber. Die Nachricht wirft auch Simon aus der Bahn. Maria durchsucht Georgs geheime Stadtwohnung und wird dabei von seinem Liebhaber Joachim Schnitzler überrascht. Nach anfänglichem Schock auf beiden Seiten kommen sie ins Gespräch und müssen feststellen, dass sie beide von Georg verarscht wurden. Rache ist angesagt. Nicoletta hat keine Lust, entsprechend Francescos Wunsch Georg zu verführen und ihn damit Minister Schnitzler auszuspannen. Sie weiht Georg ein in der Hoffnung, dass dieser sich ihre Informationen und Verschwiegenheit einiges kosten lassen wird. Georg bietet ihr eine hohe Beteiligung am Gewinn des Immobiliendeals an, falls sie bereit ist, als Strohfrau zu agieren. Helga überrascht Sabine und Bertram beim Liebesspiel im Swimmingpool. Schlagartig wird ihr klar, dass Sabine sie nur benutzt hat. Als Maria und Caroline die verzweifelte wie aggressionsgeladene Waltraud mit Torte und guter Laune zu Hause überraschen, eskaliert die Situation. Doch als sich die Wogen glätten, kommen die Frauen ins Gespräch und erkennen plötzlich, was ihre Männer bezüglich der Nordautobahn im Schilde führen, und vor allem, wie sie das für sich selbst nützen können. Sie beginnen, ihre Fäden zu spinnen.