Der Chirurg Dr. Oppenheimer wurde ermordet. Ein erster Verdacht fällt auf seine Noch-Ehefrau Elena, denn im Kampf um das Sorgerecht der Tochter wurden harte Geschütze aufgefahren. Die SOKO nimmt die Ermittlungen auf und stellt fest: Dr. Oppenheimer war nicht nur privat, sondern auch beruflich in Bedrängnis. Auf seinem OP-Tisch starb der 16-jährige Jannick. Seitdem war der Arzt in den sozialen Medien massiven Anfeindungen ausgesetzt. Während der Ermittlungen stoßen die Kommissare auf Pablo Santos. Er war Jannicks bester Freund und ebenfalls in den Motorradunfall involviert, an dessen Folgen Jannick sterben musste. Pablo macht aus seinem Hass auf den Arzt keinen Hehl. Er ist überzeugt, dass Jannick noch leben könnte, wenn Dr. Oppenheimer seinen Job vernünftig gemacht hätte. Pablos Verhalten macht ihn höchst verdächtig. Doch als die Ermittler dem Tod von Jannick im OP näher auf den Grund gehen, wendet sich das Blatt im Mordfall Dr. Oppenheimer.