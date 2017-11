Gunter hofft, dass Patrick in seine Falle tappen und sich mit dem Kauf des Feldmann-Gemäldes in den Ruin treiben wird. Aber Patrick verordnet sich Vernunft, will sogar die Umbaupläne für das "Drei Könige" auf Eis legen. Als Theo das Bild schließlich versteigert, juckt es Patrick doch in den Fingern - Die Arbeit der Back-Nacht trägt Früchte: Dank Sigrids Hilfe erhält Helen den Auftrag vom Askanierpark. Dass die beiden noch immer so gut zusammenarbeiten, bringt Sigrid auf eine Idee: Sie könnte doch einfach bei Helen einsteigen. Britta wird das Gefühl nicht los, als Kind vertauscht worden zu sein. Ihre vertraute Kollegin und Freundin Regina rät zu einem Gentest, aber Britta zögert - sie weiß, sie würde Hannelore damit schwer verletzen, Inken eventuell wieder in den Alkohol treiben. Kann sie das den beiden wirklich antun? Theo ist auf der Suche nach Models für seine PR-Aktion, mit der er sich als Leiter des Kulturhauses empfehlen will. Erika erklärt sich bereit, Hannes hingegen weigert sich vehement mitzumachen.