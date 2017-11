Nach der Russischen Revolution zog es 300.000 Emigranten in die deutsche Hauptstadt, vor allem nach Charlottenburg, das man in "Charlottengrad" umtaufte. Auch in den folgenden Jahrzehnten verschlug es Russen, oft unfreiwillig, an die Spree. Verschleppt als Zwangsarbeiter im 2. Weltkrieg oder als Soldaten der Roten Armee. Die Dokumentation erkundet russische Einflüsse auf Berlin und Brandenburg.