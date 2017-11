Gift Heute | ONE | 07:05 - 08:35 Uhr | Thriller HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Aktuellen Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge erzielt der Handel mit gefälschten, minderwertigen und illegalen Medikamenten jährlich weltweit Umsätze bis zu 430 Milliarden US-Dollar - mit Umsatzsteigerungen in Europa von 40 Prozent pro Jahr. Der aufwendig inszenierte und prominent besetzte investigative Fernsehfilm "Gift" thematisiert das Geschäft mit solchen, für die Patienten gefährlichen, Medikamenten. Verstrickungen von Pharmafirmen, Banken und Behörden werden anhand eines Aussteigers erzählt, der jahrelang selbst Teil eines Medikamentenfälscherrings war und, ausgelöst durch eine schwere Erkrankung, zum Whistleblower wird. "Gift" ist ein globaler Wirtschaftsthriller, der auf wahren Begebenheiten basiert. Original-Titel: Nachtschatten Laufzeit: 90 Minuten Genre: Thriller, D 2016 Regie: Daniel Harrich FSK: 12 Schauspieler: Günther Kompalla Heiner Lauterbach Juliette Pribeau Julia Koschitz Prof. Vera Edwards Maria Furtwängler Katrin Kompalla Luise Heyer Dr. Kiran Chitre Arfi Lamba Matteo Kälin Ulrich Matthes