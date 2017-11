Der Sexualmord an einer Jura-Studentin schockt ganz Münster. Kommissar Frank Thiel wird durch die grausame Tat an einen früheren traumatischen Vorfall erinnert und entdeckt Parallelen zu anderen Fällen. Und so folgt der Ermittler ganz seinem Bauchgefühl, und handelt ganz gegen den Rat von Staatsanwältin Klemm und trotz der Untersuchungsergebnisse von Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne.