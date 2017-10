Nachdem sich die Geissens die geschichtsträchtige Stadt Troja angeschaut haben, gehen sie wieder an Bord der "Indigo Star" und legen ihren nächsten Halt in Gelibolu, einer türkischen Hafenstadt, ein. Der zunächst angedachte Strandbesuch hält eine unschöne Überraschung bereit: Im Wasser wimmelt es nur so vor Quallen und die Familie Geiss zieht schnell zum Mittagessen weiter. Mit vollem Bauch geht es danach zum örtlichen Fußballstadion, wo ein Helikopter die Familie abholt und nach Istanbul fliegt. Die Wartezeit bis dahin vertreiben sich die Kultmillionäre auf dem Rasen, wo sich Fußballfan Robert ganz besonders wohl fühlt. Gelandet in Istanbul legen die Geissens einen Besuch in einem der größten Einkaufszentren der Türkei ein. Zum Abendessen im Nobelrestaurant fährt die Kultfamilie exklusiv mit dem Wassertaxi vor und lässt den Tag entspannt ausklingen.