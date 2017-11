Auf der Fahrt in ihr Heimatdorf Oberwies fällt der Polizistin Rosa Wilder ein verwester Unterschenkelknochen mit Wanderschuh auf die Kühlerhaube ihres Autos. Ein makabrer Auftakt zu einer Reise in die Vergangenheit ihres Dorfes. Dort begrub ein Bergsturz vor 30 Jahren zwölf Kinder des Ortes unter Schnee und Eis. Auch Rosas Bruder starb bei dem Unglück. Davon hat sich Oberwies nie erholt. Jetzt soll es endlich wieder aufwärtsgehen - dank dem ägyptischen Investor Karim alBaroudi, der ein gigantisches Ferienresort bauen will. Doch das lukrative Bauprojekt hat im Dorf nicht nur Freunde. Im Verborgenen regt sich Widerstand gegen den Ausverkauf der Heimat. Ausgerechnet am Jahrestag des Bergsturzes soll der Baubeginn in Anwesenheit der arabischen Investorenfamilie und einheimischer Politprominenz gefeiert werden. Obwohl auch die Eltern von Rosa - Paul und Christine Wilder - zu den Gegnern der Ferienanlage gehören, besucht sie das große Fest zum Spatenstich, um einen alten Oberwieser Bekannten zu treffen. Der berühmte Künstler Armon Todt, in den Rosa als junges Mädchen verliebt war, gestaltet für das Resort einen Brunnen zum Gedenken an den Bergsturz. Auch Rosas Jugendfreund Daniel ist als Sohn des Bauunternehmers Räber vor Ort. Rosas Gotte, Bundesanwältin Barbara Rossi, begleitet den arabischen Investor und dessen Tochter Amina. Die attraktive Kunststudentin zieht an diesem Abend viele Blicke auf sich. Sie hat dagegen nur Augen für Armon und sein Werk. Aminas Bodyguard Rashad hat alle Hände voll zu tun. Dabei ist er selbst im Visier von Barbara Rossis Personenschützer Manfred Kägi. Der Bundespolizist vermutet Verbindungen zu einem Terrornetzwerk. Doch es ist jemand anderes, der den feierlichen Rahmen an diesem Abend sprengt. Am Morgen nach dem Festanlass entdeckt Rosa Wilder die Leiche von Armon Todt - er wurde hinterrücks erschlagen. Als Hauptverdächtige gilt Amina al-Baroudi. Sie ist nach einem nächtlichen Besuch in der Hütte des Künstlers spurlos verschwunden. Kägi übernimmt die Leitung des heiklen Falles, Rosa stellt sich als ortskundige Ermittlerin zur Verfügung. Dabei sind sich die beiden in keiner Hinsicht einig. Hat Amina den Künstler aus enttäuschter Liebe erschlagen? Haben Baugegner ihn ermordet, um Amina zu entführen? Oder bestätigen sich Kägis geheime Recherchen und Aminas Verschwinden hat sogar einen terroristischen Hintergrund?