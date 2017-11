Die Goldbergs Heute | ORF 1 | 09:05 - 09:25 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Adam will unbedingt einen richtigen Degen und trickst seinen Vater aus, um einen zu bekommen. Beverly beweist, dass sie eine wahre "Jenta" ist. Eine Hausfrau, die mit ihren Freundinnen lästert und gerne einsame Herzen verkuppelt. Als sie versucht, die Musiklehrerin Ms. Cinnamon und Coach Meller zu verkuppeln, kostet dies Ms. Cinnamon den Job. Doch so leicht gibt Beverly nicht auf. Sie weiß schon, wie sie das wieder gerade biegen kann. Original-Titel: The Goldbergs Untertitel: Wie du willst Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2015 Regie: David Katzenberg Folge: 21 Schauspieler: Beverly Goldberg Wendi McLendon-Covey Murray Goldberg Jeff Garlin Adam Goldberg Sean Giambrone Albert "Pops" Solomon George Segal Barry Goldberg Troy Gentile Erica Goldberg Hayley Orrantia