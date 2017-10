Die Gesundheitsbranche macht Jahresumsätze in Milliardenhöhe. Eine wichtige Rolle spielen dabei frei verkäufliche Produkte im Angebot von Apotheke und Drogeriemarkt. Für die Sendung wurde untersucht, wie Hersteller ihre Waren entwickeln und an den Mann oder die Frau bringen. Die Ärztin Sandra Niggemann und der Apotheker Gregor Huesmann geben Einblicke in die Welt der Arzneimittel.