Diese Dokumentationsreihe lässt den Zuschauer fünf außergewöhnliche Regionen entdecken, deren Bewohner zeigen, wie sie mit dem lebenswichtigen Element Wasser umgehen. Die erste Etappe führt in den Rocky-Mountain-Nationalpark. Nach seiner Reise durch das Gebirge, den Grand Canyon und die Mojave-Wüste, kommt der Colorado River an seiner Mündung in Mexiko mit kaum noch einem Tropfen Wasser an.