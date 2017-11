Der indische Dirigent Zubin Mehta war Chefdirigent von vielen großen Orchestern in Amerika und Europa. In der Dokumentation blickt der Stardirigent zurück auf seine Laufbahn. Mit Wien verbinden Zubin Mehta nicht nur intensive Arbeitsjahre mit den Wiener Philharmonikern in Konzert und Oper: Schon in seiner Jugend absolvierte Mehta dort ein Studium beim mittlerweile legendären Dirigentenlehrer Hans Swarowsky. Mehta wirkte acht Jahre als musikalischer Leiter der Bayerischen Staatsoper in München und ist auf Lebenszeit Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra. Seit 1985 ist er dem Maggio Musicale und der Oper in Florenz verbunden und fungiert in Valencia als Präsident eines Musikfestivals.