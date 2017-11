Die Leseshow - der Name ist Programm. Ein Abend rund um das gelesene Wort mit Katrin Bauerfeind und ihren Gästen Anneke Kim Sarnau und Bjarne Mädel. Es geht ums lesbare Wort. Ganz egal ob Songtexte, Tweets, Hatemails, Liebesbriefe, Gebrauchsanweisungen, Beipackzettel, Tagebucheinträge oder gar Literatur: Hauptsache, es ist unterhaltsam, lustig, spannend, emotional und kann vorgelesen werden. Egal ob die unglaublichsten echten Dialoge vom "Bachelor" ("Ich hab fast 1500 Nagellacks! Es macht mich so glücklich, wenn der Nagellack zu den Schuhen passt!"), die interessantesten Heiratsannoncen der "ZEIT" ("Du bist mollig und findest dich nicht hübsch? Dann lies bitte alle anderen Anzeigen") oder die Frage "Merkel oder Mumpitz?", bei der das Publikum entscheiden muss, ob das Zitat echt ist oder ausgedacht. Pro Sendung erwartet Katrin Bauerfeind zwei Gäste. Jede Sendung hat ein verbindendes Oberthema, zum Beispiel "Männer", "Heimat", "Ruhm" oder "Politik". Der spielerische Umgang mit Texten steht im Mittelpunkt der Show. Was passiert, wenn man den Schlussdialog aus "Casablanca" mit vertauschten Rollen liest? Wie klingt die Regierungserklärung auf Schwäbisch? Kann man Tinder-Chats von "Rosamunde Pilcher"-Dialogen unterscheiden? Aber es ist auch Platz für Max Frischs Sicht auf die Frauen oder "Fifty Shades of Grey". Redaktionshinweis: Drei weitere Folgen der neuen Leseshow mit Katrin Bauerfeind zeigt 3sat am Sonntag, 12. November und am Sonntag, 3. Dezember, jeweils um 21.00 Uhr, sowie am Samstag, 30. Dezember, um 22.45 Uhr im Rahmen des Thementags "Kabarett und Comedy".