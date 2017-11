In der Reihe "Unterwegs in der Weltgeschichte" ist Hape Kerkeling auf der Suche nach den Geheimnissen der uralten Kulturen. Die Pyramiden in Ägypten sind sein erstes Ziel. Dort segelt er auf dem Nil wie ein Pharao und taucht ein in die Welt des ägyptischen Jenseits. Er findet dabei auch ein 5000 Jahre altes Rezept zum Bierbrauen - in Keilschrift. Die Erfindung der Schrift durch die Sumerer war der kulturelle Urknall der Menschheit.