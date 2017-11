Der Promiarzt Toni Bucher hat stets eine neue Schönheit an seiner Seite, nur auf eine feste Beziehung will der Charmeur sich seit dem Tod seiner geliebten Frau nicht mehr einlassen. Mit seiner neuesten Eroberung bricht er zu einem Urlaub am Wolfgangsee auf. Dort stellen die beiden fest, dass die gebuchte Ferienvilla auch an die Kochbuchautorin Julia und deren Vater Arthur vermietet wurde.