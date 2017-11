Auf der Suche nach etwas Essbarem stoßen Nils und Gorgo auf einen Sack voller Kekse. Doch auf den hat auch schon jemand anderes ein Auge geworfen: Ein hungriger kleiner Lemming. Nachdem der Lemming nicht teilen will, liefern sich Nils und er einen Kampf um die Kekse. Dabei landen die beiden in einer tiefen Grube. Zu zweit dort gefangen, stellen sie schnell fest, wie schwierig es ist, keine gemeinsame Sprache zu sprechen. Irgendwie gelingt es dem Lemming aber doch, Nils zu erklären, dass alle seine Freunde ebenfalls in einer Grube gefangen sind und großen Hunger haben.