Von den Flinders Ranges geht die Reise entlang einer stillgelegten Bahnlinie in die roten Wüsten bis nach Alice Springs. An den Bahnruinen und in Kunstobjekten der Aborigines brüten Papageien, Zebrafinken und Raben. Neben der Strecke kann man artesische Brunnen, riesige Warane und bunte Blumen im roten Wüstensand entdecken, und in den Schluchten der MacDonnell Range leben Felsenkängurus.