Eine grausige Nachricht muss Poliziotto Rossi seiner Kollegin Malpomena del Vecchio überbringen: Auf seinem Olivenhain hat er die Leiche ihres langjährigen Mentors Prof. Saltari gefunden. Rätsel geben die Spuren am Fundort auf. Es scheint, als wäre der Erschossene noch "gewandert". Schnell machen in Urbino mysteriöse Gerüchte die Runde. An Übersinnliches glaubt Comandante Cottelli jedoch nicht.