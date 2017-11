Der 14-jährige Nils hat nur eins im Kopf: Er will fliegen! Tag ein, Tag aus bastelt er in der Scheune Flugzeugmodelle. Nicht im Traum denkt der eigensinnige Kerl daran, sich um die Tiere auf dem Bauernhof seiner Eltern zu kümmern. Der weise Elf Athanor beobachtet das missmutig. Um dem rücksichtslosen Jungen eine Lektion zu erteilen, erfüllt er ihm seinen Wunsch vom Fliegen - jedoch anders als von Nils erwartet! Athanor schrumpft den Jungen auf Elfengröße und gibt ihm die Gabe, mit den Tieren sprechen zu können. Als Nils sich beklagt, dass dies nicht die Erfüllung seines Wunsches ist, fordert Athanor ihn auf, sich mit Martin, dem Hausgänserich, in die Lüfte zu erheben. Von diesem Plan hält der ängstliche, bequeme Martin nicht viel. Erst als eine Schar hübscher Wildgänse vorüberzieht, kann Nils ihn davon überzeugen, diesen zu folgen. Schnell werden Nils und Martin zu einem unschlagbaren Team. Zusammen mit Akka, der erfahrenen Anführerin der Schar, Gorgo, dem Adler, der glaubt, eine Gans zu sein, der gutmütigen Daunenfein und ihren streitsüchtigen Schwestern Goldauge und Flügelschön erleben sie spannende Abenteuer in allen Wetterlagen - am Boden und in den Lüften. Dabei lernt der selbstverliebte Nils, was es bedeutet, in einer Gemeinschaft zu leben und wie wichtig es ist, sich an Regeln zu halten und füreinander da zu sein. Zusammenhalten müssen die neuen Freunde, denn auf ihrer Reise begegnen Nils und die Gänse nicht nur freundlichen Zeitgenossen. Immer wieder ist ihnen der gefräßige Fuchs Smirre auf den Fersen. Und auch der Dunkle Elf und seine fiese Krähe Krobak haben es auf die Gänseschar abgesehen. Da ist es ziemlich gut für die Gänse, einen so schlauen Draufgänger wie Nils an ihrer Seite zu haben - Die neue 52-teilige 3D-Animationsserie "Nils Holgersson" basiert frei auf Selma Lagerlöfs Erfolgsroman aus dem Jahre 1907. Anders als in der Zeichentrickserie von 1980 werden auch neue Abenteuer mit den von Lagerlöf geschaffenen Figuren erzählt. Im Zentrum der Geschichte steht dabei stets der Zusammenhalt der Gänseschar und die Entwicklung des eigenwilligen Nils Holgersson zu einem Freund, auf den man sich verlassen kann. "Nils Holgersson" ist eine Produktion von Studio 100 Animation zusammen mit BR/ARD und AA Studio. Folge 1: Der Wunsch vom Fliegen Der zwölfjährige Nils Holgersson hat nur einen großen Traum: Er möchte fliegen. Tag ein, Tag aus verschanzt er sich in seinem Schuppen und bastelt Modellflugzeuge. Der Bauernhof seiner Eltern und die Tiere, die dort leben, interessieren ihn nicht. Sich um sie zu kümmern, ist ihm eine Last, auch an dem Tag, an dem seine Eltern verreisen und ihn darum bitten. Genervt vom hungrigen Geschrei des Gänserichs, wirft er dem ein paar Schrauben an den Kopf. Dem weisen alte Elf Athanor gefällt dieses rücksichtslose Verhalten gar nicht. Doch als er Nils darauf hinweist, wird er vom flinken Jungen gefangen und aufgefordert, ihm einen Wunsch zu erfüllen - so wie es sich für gefangen genommene Elfen gehört. Athanor bleibt nichts Anderes übrig, als Nils Forderung nachzugeben und ihm seinen größten Wunsch zu erfüllen: Er macht, dass Nils fliegen kann. Allerdings anders, als dieser sich das vorgestellt hatte.