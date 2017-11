Late-Night-Show mit der Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller und nach Müllerin Art: Talk, Comedy und viel, viel Musik in der kleinen Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten". Erster Gast ist des Abends die Schauspielerin Katrin Sass. Sie erzählt von ihrer ungeliebten Ausbildung zur Telefonistin, Bootsrennen auf dem Müggelsee, Polizeikontrollen und ihrem Glauben an Wiedergeburt. Dieses letzte Thema muss Ina Müller natürlich auch mit ihrem zweiten Gast, dem renommierten Kriminalbiologen Dr. Mark Benecke, besprechen. Benecke berichtet von seinen spektakulärsten Fällen, den unterschiedlichen Mordmotiven bei Frauen und Männern sowie seiner Liebe zu Tätowierungen und Körpermodifikationen. Erster Musikgast der Nacht ist der Songwriter Gavin James, der in den vergangenen zwei, drei Jahren zu einem der erfolgreichsten irischen Musiker avanciert ist. Ungewöhnliche Klänge gibt es zum Schluss: "Blowm & Maddin un de Maudefaades" stellen ihren plattdeutschen Rap-Sound vor - Norddeutschland lässt grüßen. Das gefällt auch den 20 Herren des Wilhelmsburger Shanty-Chors die "Tampentrekker", die wie immer vor den Kneipenfenstern die Stellung halten und für musikalische Intermezzi sorgen. 14 Personen bestreiten das Publikum - mehr passen nicht rein bei "Inas Nacht", aber die dürfen dafür mit Bierdeckel-Fragen ein bisschen mithelfen. Und alle werden wieder bestens versorgt von der Kneipenwirtin Frau Müller - nicht verwandt und verschwägert mit Ina. Klingt leicht chaotisch? Soll es auch!